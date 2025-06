Cambiaso Juve assist e non solo | nessuno come lui nell’ultima partita contro il Wydad Il dato sul rendimento del laterale bianconero

Andrea Cambiaso si conferma protagonista assoluto nell’ultima sfida contro il Wydad, distinguendosi per rendimento e determinazione. Con un assist decisivo e un recupero impressionante, il difensore dimostra di essere un elemento imprescindibile per la Juventus. Nessuno come lui in questa partita, sottolineando la sua crescita e il suo impatto in campo. Il suo impegno promette di essere fondamentale anche nelle prossime sfide, rendendo il suo ruolo sempre più decisivo nel progetto bianconero.

Cambiaso Juve, nessuno come lui col Wydad. Il dato relativo all’esterno bianconero: tutte le statistiche pre Juve Manchester City. Oltre ad aver fornito l’assist per il primo dei due gol di Kenan Yildiz, contro il Wydad AC Andrea Cambiaso ha recuperato il possesso in ben 7 occasioni, di cui 3 nella trequarti avversaria: nessun giocatore della Juventus ha fatto meglio nel match. Il laterale bianconero, ritrovato ad alto livello al Mondiale per Club, potrebbe riposare questa sera contro il Manchester City. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, assist e non solo: nessuno come lui nell’ultima partita contro il Wydad. Il dato sul rendimento del laterale bianconero

Risultati Mondiale per Club LIVE: Manchester City-Wydad 2-0, buona la prima per la squadra di Guardiola che attende ora la Juve - Il Mondiale per Club è finalmente iniziato con emozioni da brivido e risultati sorprendenti. Manchester City apre le danze con una vittoria convincente, mentre la Juventus si prepara a scendere in campo nel girone G, inseguendo il sogno di alzare il trofeo mondiale.

#JuveWydad 2-0 16’ ANCORA YILDIZ! Grande assist di Cambiaso e CAPOLAVORO di Yildiz in controbalzo! ? Vai su Facebook

MATCHDAY STATION | FIFA CLUB WORLD CUP | JUVENTUS-WYDAD AC Questo pomeriggio, domenica 22 giugno, alle ore 18:00 italiane, la Juventus affronterà il Wydad AC nelle seconda delle tre sfide del girone G a cui i bianconeri prendono parte al Mo Vai su X

