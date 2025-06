Calitri nasce la delegazione ufficiale di Forza Italia

Calitri si prepara a un nuovo capitolo politico: nasce ufficialmente la delegazione di Forza Italia, segnando una svolta significativa nel panorama locale. L’operazione, che vede coinvolti l’ex commissario e gran parte degli iscritti di Fratelli d’Italia, rappresenta un momento di grande importanza per il territorio. La decisione di non procedere con il congresso cittadino sottolinea i cambiamenti in atto e apre nuove prospettive per la politica calitrana.

L'ex commissario e la quasi totalità degli iscritti del circolo di Fratelli D'Italia di Calitri, come già anticipato via mail agli organismi provinciali di partito, in data 16 giugno scorso, rinunciano allo svolgimento del previsto congresso cittadino non avendo più rinnovato la tessera ed avendo.

A Calitri si registra un vero e proprio terremoto politico: l'ex commissario e la maggioranza degli iscritti di Fratelli d'Italia hanno deciso di abbandonare il partito, passando ufficialmente a Forza Italia.

Calitri: L'ex commissario e molti iscritti di Fdi aderiscono a Forza Italia; Capossela "unisce" Patù e Calitri nella lotta allo spopolamento dei borghi.

L'ex commissario e la quasi totalità degli iscritti del circolo di Fratelli D'Italia di Calitri , come già anticipato via mail agli organismi provinciali di partito, in data 16 giugno scorso, rinuncia ...