Calitri fuga da Fratelli d’Italia a Forza Italia | Fruncillo nel mirino

A Calitri si registra un vero e proprio terremoto politico: l’ex commissario e la maggioranza degli iscritti di Fratelli d’Italia hanno deciso di abbandonare il partito, passando ufficialmente a Forza Italia. Una scelta che scuote gli equilibri locali e apre nuovi scenari politici. La decisione, maturata con consapevolezza e determinazione, nasce da motivi profondi che riflettono le tensioni interne e la volontà di un cambiamento radicale. L’intera comunità attende ora di scoprire quali ripercussioni avranno queste parole nel futuro della politica calitrana.

Tempo di lettura: < 1 minuto "L'ex commissario e la quasi totalità degli iscritti del circolo di Fratelli D'Italia di Calitri, come già anticipato via mail agli organismi provinciali di partito, in data 16 giugno scorso, r inunciano allo svolgimento del previsto congresso cittadino non avendo più rinnovato la tessera ed avendo già formalizzato l'adesione, per l'anno 2025, al partito di Forza Italia. Tale dolorosa decisione si è resa necessaria a seguito di incomprensioni non più sanabili con la segreteria provinciale di Fdi. Si ringrazia per l'ascolto e la stima ricevuta da parte del Presidente Antonio D'Agostino che ha provveduto a formalizzare la costituzione di una Delegazione Ufficiale di Forza Italia a Calitri, individuando nello scrivente Pietro Russo il delegato cittadino ai sensi dell'art.

In questa notizia si parla di: italia - calitri - fratelli - forza

