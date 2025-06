Calhanoglu Inter l’ennesimo infortunio può cambiare il futuro | svelata la riflessione di Marotta e Ausilio

L'Inter si trova di nuovo a fare i conti con un infortunio di Calhanoglu, alimentando dubbi sul suo futuro e sulle strategie della squadra. Dopo il recente recupero, il centrocampista turco ha subito un nuovo stop, mettendo in allerta la dirigenza nerazzurra. Marotta e Ausilio hanno riflettuto sulle implicazioni di questa situazione, che potrebbe cambiare le prospettive di mercato e il progetto tecnico dell’Inter. Tutti i dettagli in merito…

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Nuovo stop per Hakan Calhanoglu, e a Milano cresce la preoccupazione. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il centrocampista turco ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra, un fastidio che lo costringerĂ a lasciare gli Stati Uniti – dove l’ Inter è attualmente impegnata – per rientrare in Italia e proseguire il recupero sotto controllo dello staff medico nerazzurro. Gli esami hanno escluso una recidiva della lesione al polpaccio subita nella finale di Champions League, ma la zona colpita è comunque vicina e la prudenza è d’obbligo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, l’ennesimo infortunio può cambiare il futuro: svelata la riflessione di Marotta e Ausilio

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - ennesimo - infortunio

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Vice-Calhanoglu, l’Inter cambia obiettivo: lo vuole Chivu #ASSLANI #CALCIOMERCATO #CALHANOGLU #Chivu #INTER Vai su Facebook

L'Inter perde Calhanoglu per infortunio al Mondiale per Club: cos'è successo al centrocampista; Inter, Calhanoglu aspetta il Galatasaray negli Usa: tensione sulle cifre, è il momento del silenzio; Infortunio per Calhanoglu nel primo tempo di Inter-Milan: cosa si è fatto il turco e le sue condizioni.

L’Inter perde Calhanoglu per infortunio al Mondiale per Club: cos’è successo al centrocampista - Hakan Calhanoglu si è infortunato durante il ritiro dell'Inter al Mondiale per Club a poche ora dalla sfida decisiva col River Plate ... Si legge su fanpage.it

Inter, infortunio al polpaccio per Calhanoglu: le condizioni - Il centrocampista dell`Inter, finora mai impiegato in questo Mondiale per Club, ha accusato un risentimento al soleo della. Lo riporta msn.com