Calhanoglu Inter il Galatasaray spinge per il centrocampista | la posizione della dirigenza nerazzurra

Il mercato estivo infiamma le voci di calciomercato: il Galatasaray spinge con forza per portare Hakan Calhanoglu all’inizio della prossima stagione. La trattativa si scontra però con la ferma posizione dell’Inter, decisa a non fare sconti. I turchi sono determinati, ma finora nessuna offerta concreta è arrivata. Resta da capire se i prossimi giorni riserveranno sorprese o conferme in questa sfida tra club.

Calhanoglu Inter, il Galatasaray insiste per il turco: la dirigenza nerazzurra non vuole concedere sconti, i dettagli. Il Galatasaray insiste per Hakan Calhanoglu, ma finora non ci sono state offerte concrete. Il club turco desidera seriamente portare il centrocampista dell’ Inter nella sua squadra, tuttavia la dirigenza nerazzurra ha comunicato chiaramente di non essere disposta a fare sconti. Di seguito, l’analisi di Tuttosport. DA TUTTOSPORT – Il Galatasaray non ha fatto seguire i fatti alla campagna mediatica scatenata nei giorni scorsi intorno all’interessamento per Calhanoglu. Questo anche perché il budget del club è congelato almeno finché non ci sarà la possibilità di trattenere Osimhen. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il Galatasaray spinge per il centrocampista: la posizione della dirigenza nerazzurra

