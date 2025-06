Calhanoglu il nuovo infortunio costa caro! I tempi di recupero

Brutte notizie per l'Inter e Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco deve fare i conti con un nuovo infortunio muscolare che rischia di compromettere la sua presenza nelle prossime partite. Già fermo ai box per le prime sfide del Mondiale per Club, questa complicazione aggrava ulteriormente la situazione, lasciando i tifosi e la squadra preoccupati per i tempi di recupero. La stagione dell'Inter potrebbe risentirne...

Brutte notizie per l’Inter e per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, già assente nelle prime due partite del Mondiale per Club contro Monterrey e Urawa Red Diamonds, ha riportato un nuovo problema muscolare che lo costringerà a saltare parecchie partite. ALTRO INFORTUNIO – Hakan Calhanoglu, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio muscolare rimediato nella finale di Champions League contro il PSG, è stato sottoposto a nuovi esami clinici e strumentali negli Stati Uniti. L’esito ha evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra, una zona delicata e spesso complicata da recuperare in tempi brevi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, il nuovo infortunio costa caro! I tempi di recupero

In questa notizia si parla di: calhanoglu - infortunio - costa - caro

Inter, infortunio Calhanoglu: non convocato dalla Turchia - Hakan Calhanoglu, centrocampista chiave dell'Inter, è costretto a saltare le convocazioni della Turchia a causa di un infortunio più serio del previsto.

Inter infortunio Calhanoglu, dopo Thuram la Supercoppa costa caro a Inzaghi: le condizioni del turco; Yildiz, ve l'avevo detto!: Calhanoglu e il clamoroso retroscena Inter-Juve.

Inter allarme infortuni, Calhanoglu a rischio per la Juventus - Nella gara vinta domenica sera all'Olimpico infatti sono andati ko Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, che si sono ... Segnala ansa.it

L’infortunio costa caro: risarcimento pesantissimo - Periodo particolarmente sfortunato quello che sta vivendo il Barcellona dal punto di vista degli infortuni. calciomercato.it scrive