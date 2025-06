Calenda promette | resto al centro Ma la maggioranza avrà problemi

Nel complesso scenario politico di Roma, il leader di Azione, Carlo Calenda, evidenzia come la recente votazione sulla politica estera e di difesa abbia suscitato più domande che risposte. La sorpresa è che la mozione è stata approvata da una maggioranza eterogenea, tra cui alcuni senatori del PD e Italia Viva, ma con motivazioni e dinamiche ancora da chiarire. Qual è la verità dietro questa alleanza inaspettata? Scopriamolo insieme.

Roma, 26 giugno 2025 – Senatore Carlo Calenda, leader di Azione, il fatto che la vostra mozione sulla politica estera e di difesa sia stata votata dalla maggioranza e anche da qualche Pd del calibro di Pier Ferdinando Casini basta di per sé a dar corso a ogni malizia politica. Qual è la verità? "La verità è che la nostra mozione è stata votata dalla maggioranza, Italia viva e da tre senatori del Pd, ma solo perché il presidente Boccia ha dissuaso gli altri dicendo che era contro la linea del Pd. Invece credo che fosse una mozione equilibrata che ha mostrato una valenza trasversale". Nel quadro del bipolarismo attuale, pensa che una parte del centrosinistra percepisca il vuoto politico dell'Europa e sia pronta a impegnarsi? "Il punto dirimente è cosa fare: davanti a una personalità come Trump che disprezza l'Europa e si disimpegna dalla Nato e Putin che si mostra sempre più aggressivo, dobbiamo decidere se chinare il capo oppure essere forti e avere una difesa efficiente e indipendente come Europa.

