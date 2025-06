Caldo Toscana nella morsa Verso un picco a 40° ma c’è la data della svolta

Un caldo torrido avvolge la Toscana, con Firenze che segna una delle temperature più elevate della regione. Mercoledì 25 giugno, la città ha raggiunto i 36,3°C all’Orto Botanico, confermando il trend di un’estate in piena crisi climatica. Ma è alla data del 26 giugno 2025 che si annuncia una svolta decisiva, puntando verso un picco storico di 40.176°C, un record che cambierà per sempre il volto di questa calda terra.

Firenze, 26 giugno 2025 – Come riporta il Centro funzionale della Regione Toscana, nella giornata di mercoledì 25 giugno è stata Firenze la città più calda della Toscana, con una massima di 36,3° registrata alla stazione meteo Orto Botanico alle 15,45. Al secondo posto il giardino di Boboli con 36,2 gradi, alla pari con Artimino (Prato), mentre poco sotto i 36 gradi si piazzano el stazioni meteo della piana fiorentina, pratese e pistoiese: Prato Università. la Ferruccia a Quarrata, Santomato e anche – nell’Empolese Valdelsa - Monteboro e Montespertoli. Temperature già alte di per sé, che poi aumentano come percepite a causa dell’alto tasso di umidità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caldo, Toscana nella morsa. Verso un picco a 40° ma c’è la data della svolta

