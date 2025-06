Caldo torrido e rischi per la salute anziani osservati speciali | i consigli dell’esperto per affrontare l’estate

Con l’arrivo di un’estate sempre più calda, i rischi legati al caldo torrido si fanno sentire soprattutto per gli anziani, considerati osservati speciali. Proteggere questa fascia vulnerabile è fondamentale: ecco i consigli dell’esperto e le raccomandazioni del Presidente di SIGG per affrontare al meglio questa stagione, prevenendo incidenti e garantendo il benessere di tutti. La tutela degli anziani non può attendere, perché la loro salute deve essere sempre prioritaria.

Il caldo torrido dell’estate appena cominciata porta con sé molti rischi per la salute e colpisce soprattutto i pazienti fragili. I consigli agli anziani del presidente di SIGG. Quella del 2025 si preannuncia un’estate bollente. Il caldo africano di questi giorni sta colpendo numerose città italiane e il Ministero della Salute sta monitorando costantemente la situazione. – notizie.com Le temperature, in alcune zone del nostro Paese, stanno già raggiungendo i 40 gradi. Per questo, il Dicastero guidato da Maurizio Schillaci ha attivato il numero telefonico 1500 per informare i cittadini sui servizi socio-sanitari e su come proteggersi dai rischi del caldo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Caldo torrido e rischi per la salute, anziani osservati speciali: i consigli dell’esperto per affrontare l’estate

