Caldo torrido e afa | è un giugno da record a Parma

Al caldo torrido e all’afa che avvolgono Parma in un giugno da record, si aggiunge una giornata che sfida ogni precedente. Le temperature, ben oltre la media storica, rendono il clima afoso e insopportabile, confermando quanto quest’estate sia tra le più calde degli ultimi anni. La colonnina di mercurio si mantiene alta, intensificando il senso di stanchezza e disagio. La situazione non mostra segni di miglioramento, invitando a prendere tutte le precauzioni necessarie per affrontare queste ondate di calore estremo.

Anche oggi previsto caldo record in città e in provincia. Temperature decisamente sopra la media anche oggi quindi, in un mese di giugno come non si vedeva da tempo, decisamente sopra la media del periodo in questo 2025. Caldo, afa e temperature torride, con la colonnina che pure oggi si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

