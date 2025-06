Caldo stop al lavoro nelle ore più calde

Con l’intensificarsi delle ondate di calore, la sicurezza sul lavoro diventa una priorità assoluta. Le alte temperature non solo compromettono il benessere dei lavoratori, ma aumentano anche i rischi di incidenti e malori. È fondamentale adottare misure concrete, come la sospensione delle attività nelle ore più calde, per garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro. Solo così possiamo proteggere chi ogni giorno contribuisce alla nostra economia e società.

L'ondata di caldo di questi giorni sta creando non pochi disagi sui luoghi di lavoro. "Le elevate temperature mettono a rischio sia la salute che la sicurezza dei lavoratori che vi sono esposti quotidianamente". Lo spiega il segretario generale CISL Filca Parma Piacenza Roberto Varani. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Caldo estremo, il Lazio vieta il lavoro sotto il sole nelle ore più calde - Con l’arrivo dell’estate e le temperature record che si stanno registrando nel Lazio, la Regione ha adottato misure preventive per tutelare la salute dei lavoratori.

La Cisl Ragusa Siracusa sostiene l’ordinanza del Presidente Schifani che prevede lo stop alle attività lavorative a rischio nelle ore più calde. Il segretario Giovanni Migliore invita i datori di lavoro al rispetto del provvedimento #Cisl #Schifani #Sicilia #Caldo #Si Vai su Facebook

Stop al lavoro nelle ore più calde! Le organizzazioni sindacali chiedono misure urgenti per salvaguardare i lavoratori nelle giornate di caldo estremo, sollevando una riflessione importante su orari flessibili, pause aggiuntive e tutela della salute. Vai su X

Bolla tropicale e afa record, stop al lavoro nelle ore più calde della giornata: le ordinanze delle regioni, tutte le fasce orarie del divieto - Stop al lavoro per il caldo record: lo prevede la legge che impone l'alt alle attività lavorative in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate e nelle aree ad alto rischio per ... Si legge su msn.com

Caldo da bollino rosso, stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde - Il provvedimento è valido nei giorni classificati con un livello di rischio stress termico ‘alto’ tra le 12. Secondo lanazione.it