Caldo senza tregua fino a 40 gradi | Ondate di calore interminabili ma ci ’salva’ la pioggia invernale

Il caldo senza sosta, con temperature che sfiorano i 40 gradi, sta trasformando il giugno di Imola in un vero e proprio inferno estivo. Ondate di calore interminabili sono la norma, ma la pioggia invernale ci offre qualche respiro di sollievo. La precoce e continua ondata di caldo rappresenta uno scenario inedito, che richiede attenzione e riflessione sulle mutate dinamiche climatiche. Un cambiamento che potrebbe segnare il nostro futuro più prossimo.

Un giugno rovente a Imola e nel circondario. Nessun record, in passato le temperature medie di quello che in meteorologia è considerato il primo mese estivo dell’anno sono state anche più alte, ma precocità e continuità della fenomenologia delineano uno scenario per certi versi inedito. "Il caldo è arrivato in anticipo rispetto agli anni passati – spiega Fausto Ravaldi, coordinatore della stazione meteo dell’Istituto Scarabelli della città –. Un aumento repentino delle temperature cominciato già a fine maggio che rende più difficile l’acclimatazione del nostro corpo. Il problema adesso, con luglio e agosto alle porte, diventa la durata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it