Caldo rovente su Agrigento e fine settimana critico | già adesso allerta arancione per rischio incendi

Il caldo rovente su Agrigento e le condizioni critiche di questa settimana si fanno sentire con intensità crescente, portando anche un’allerta arancione per rischio incendi. Sarà un fine settimana di fuoco in tutta Italia, culminando sabato 28 con temperature che sfioreranno i 39 gradi. Un’ondata di calore che mette a dura prova la resistenza di cittadini e ambiente. Presto scopriremo come affrontare queste sfide estive per proteggere ciò che amiamo.

Sarà un fine settimana di fuoco in diverse città d'Italia da Nord a Sud, Agrigento compresa, in un crescendo che culminerà nella giornata di sabato 28 con temperature che arriveranno a toccare i 39 gradi. Questo il quadro prospettato dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

