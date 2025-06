Caldo record | domani 13 città da bollino rosso Gli aiuti e i consigli del Ministero della Salute

L’Italia si prepara a vivere un’ondata di calore senza precedenti: oggi, 26 giugno, sei città sono sotto bollino rosso, e domani, 27 giugno, la situazione si intensifica con ben 13 città in allerta massima. Il ministero della Salute offre utili consigli e aiuti per affrontare questa emergenza, poiché le alte temperature rappresentano un rischio reale per la salute di tutti. È fondamentale essere preparati e agire con prudenza per proteggersi dal caldo record in arrivo.

Caldo record in Italia tra oggi 26 giugno e domani. Secondo quanto riporta l'Agenzia di stampa AdnKronos, oggi l'afa stringerà d'assedio sei città contrassegnate da bollino rosso. E domani, venerdì 27, sarà peggio con l'allerta massima – che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive – che coinvolgerà ben 13 città. Lo rileva il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Che cos'è il Bollettino e i consigli del Ministero della Salute per proteggersi. Caldo torrido? I cibi estivi per reidratarsi e restare in forma, con gusto

L'estate italiana si fa sempre più calda e afosa, rendendo difficile vivere nelle città. Il caldo intenso può rappresentare un rischio per la salute, specialmente per anziani e bambini.

