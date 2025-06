Caldo ondata record | in Pronto soccorso il 15% di accessi in più

L'estate rovente non dà tregua, con temperature record e un afflusso senza precedenti nei pronto soccorso: il 15 di accessi in più al pronto soccorso, un vero e proprio allarme sanitario. La città si prepara a fronteggiare questa ondata di calore con soluzioni innovative, come posti letto aggiuntivi e rinforzi in arrivo. Un'onda di calore che mette a dura prova strutture e cittadini, ma che spinge tutti a trovare risposte tempestive e efficaci.

Dieci giornate torride, si arriverà a 38 gradi. Cosentini del «Papa Giovanni XXIII»: «Se serve aggiungeremo posti letto». Manelli (Bg Est): «Rinforzi in arrivo a Piario».

