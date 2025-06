Caldo Medici Firenze | Tante chiamate da familiari e caregiver di anziani che rifiutano di bere

Firenze, 26 giugno 2025 – Con l'ondata di caldo record, cresce l’ansia tra caregiver e familiari di anziani fragili. In questi giorni si registrano molte chiamate ai medici, preoccupati per i rifiuti di bere e le difficoltà di deglutizione che mettono a rischio la vita dei nostri cari. La disidratazione, infatti, può avere conseguenze rapide e gravi. È fondamentale intervenire subito: il benessere degli anziani non può essere lasciato al caso.

Firenze, 26 giugno 2025 – “In questi giorni di temperature roventi, aumentano le telefonate ai medici da parte di caregiver e familiari di persone fragili, soprattutto anziani affetti da demenza, che rifiutano di bere o hanno difficoltà nella deglutizione. La disidratazione è un pericolo concreto, che può portare rapidamente a gravi complicazioni”. A dirlo è l’Ordine dei Medici di Firenze, tra l’altro il giorno in cui nel capoluogo toscano c’è allerta rossa proprio per il gran caldo. “Il consiglio - spiegano i medici fiorentini - è semplice, ma fondamentale: usare una bottiglia d’acqua personale per ciascun anziano, da riempire ogni mattina e controllare a fine giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caldo, Medici Firenze: “Tante chiamate da familiari e caregiver di anziani che rifiutano di bere”

