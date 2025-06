Caldo infernale Milano da bollino rosso per almeno due giorni di fila | perché è un problema per la salute di tutti

L’ondata di caldo africano che sta investendo Milano e la Lombardia non dà tregua, con temperature che sfiorano i 38 gradi e bollino rosso per almeno due giorni consecutivi. Questa ondata di calore estrema rappresenta un serio rischio per la salute di tutti, specialmente per le categorie più vulnerabili. È fondamentale adottare misure di prevenzione per tutelarsi da questi effetti devastanti. La situazione richiede attenzione e responsabilità da parte di ciascuno di noi.

Milano, 26 giugno 2025 – Il grande caldo non ha alcuna intenzione di mollare la presa sulla Lombardia (come sul resto del Paese): bollino rosso a Brescia per tre giorni di fila e a Milano per almeno due (venerdì 27 giugno e sabato 28 giugno). Un'ondata di calore devastante che comporta un r ischio per la salute della popolazione. Con temperature sfioreranno i 38 gradi nel capoluogo meneghino che tra sabato e domenica sarà più calda di molte città del Nord Africa. Sì perché non solo le massime saranno da record, ma anche le minime, con conseguenti notti tropicali. Bollino rosso: il massimo livello di allerta .

