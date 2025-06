Caldo da bollino rosso ma scatta anche l' allerta gialla | rovesci e rischio grandine in Piemonte

Temperature roventi e temporali improvvisi si alternano, creando un'estate dai contrasti intensi nel Piemonte. Mentre il caldo da bollino rosso mette a dura prova le città, l'allerta gialla preannuncia rovesci e rischio grandine, rendendo la stagione ancora più imprevedibile. Un quadro che invita alla prudenza e alla preparazione, poiché questa variabile meteorologica potrebbe sorprendere in ogni momento, lasciando il territorio in bilico tra sole e perturbazioni.

Afa e caldo da bollino rosso, ma temporali e potenziale grandine da allerta gialla: è un'estate multicolore quella che sta tenendo il Piemonte in bilico, sul filo dell'aria condizionata. Diramata per la giornata di giovedì 26 giugno l'allerta gialla da parte di Arpa Piemonte, per possibili

