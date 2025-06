Caldo come proteggersi dalle temperature elevate e dai colpi di calore | i consigli

Con l’arrivo delle temperature torride, proteggersi dal caldo diventa una priorità per preservare la propria salute e quella dei propri cari. Le alte temperature, infatti, aumentano il rischio di colpi di calore, specialmente per anziani e bambini. Ma con semplici accortezze come evitare il sole nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e mantenere un’adeguata idratazione, possiamo affrontare l’estate in sicurezza. Sia l’Humanitas che il Ministero della Salute forniscono indicazioni preziose: ecco come fare.

Le temperature elevate, come ogni anno, possono essere un rischio per la salute. Fra i pericoli peggiori c’è il colpo di calore, che può colpire chiunque ma mette a rischio soprattutto anziani e bambini. Prevenirne le conseguenze è possibile, con alcune accortezze in parte già note: evitare di esporsi al sole dalle 11 alle 18, vestirsi con fibre naturali, curare l’ idratazione. Sia l’Humanitas sia il Ministero della Salute forniscono indicazioni al riguardo. In casa, bene schermare le finestre con persiane e veneziane. L’aria condizionata è utile, ma non è necessario impostare una temperatura bassa (basta fra i 25 e i 27 gradi). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo, come proteggersi dalle temperature elevate e dai colpi di calore: i consigli

In questa notizia si parla di: temperature - elevate - calore - caldo

Sciopero al Cassino Plant di Stellantis: temperature elevate e raffrescamento assente - Lavoratori in fermento allo stabilimento Stellantis di Cassino: temperature insostenibili e assenza di raffrescamento hanno spinto i dipendenti dei reparti Plastica e Montaggio a proclamare uno sciopero.

Translate postBollettini #OndateCalore e #VigilanzaMeteorologica di #ArpaPiemonte emissione del 25-6-25 Temperature elevate oggi, appena in lieve flessione domani; caldo in nuovo marcato aumento da venerdì. Bollettino: https://arpa.piemonte.it/bollettino Vai su X

Estate 2025: ATTENZIONE AL CALDO! Al via il Piano Estate 2025 per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore Le temperature elevate possono mettere in pericolo la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili, lavoratori esposti al sol Vai su Facebook

Ondate di calore, stop ad attività lavorative a rischio con temperatura elevata; Sito Istituzionale | Ondate di calore, venerdì 27 bollino rosso; Nuove linee di indirizzo 2025 per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Caldo, Genova: sabato 28 primo bollino arancione, massime percepite fino a 34 gradi - Consigli ministeriali per anziani, bambini, persone con patologie croniche o che vivono in condizioni di isolamento ... Si legge su telenord.it

Caldo, primo bollino arancione sabato 28 giugno a Genova - Il ministero della Salute ha emesso il bollino arancione per il rischio di ondate di calore sabato 28 giugno a Genova con temperature massime percepite a metà giornata fino a 34 gradi derivanti dal ... Lo riporta msn.com