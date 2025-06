Caldo Cisl | Urgono misure per la tutela dei lavoratori edili e delle costruzioni

L'ondata di calore eccezionale che investe il nostro territorio mette a dura prova la sicurezza dei lavoratori edili e delle costruzioni. È urgente adottare misure concrete per tutelare la salute di chi opera sotto il sole cocente, garantendo ambienti di lavoro sicuri e responsabili. La tutela dei lavoratori deve essere una priorità assoluta, perché nessun progetto può valere più della loro incolumità .

«L'ondata di calore eccezionale che sta colpendo il nostro territorio in questo inizio di estate richiede un intervento immediato e coordinato per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare nel settore edile e delle costruzioni». Lo dichiara Roberto Varani, segretario Filca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

