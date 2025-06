Caldo | Bari in codice giallo tredici città campione domani in rosso Ondate di calore bollettino del ministero della Salute

L'ondata di calore che sta interessando l'Italia si fa sempre più intensa, con Bari confermata in codice giallo e tredici città campione previste in rosso domani. Il bollettino del Ministero della Salute mette in evidenza l'emergenza climatica in atto, invitando a prestare massima attenzione alle alte temperature. Resta aggiornato per conoscere come proteggerti durante queste ondate di calore eccezionali, che colpiscono sempre più duramente il nostro Paese.

L’immagine è tratta dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Bari, tra le città campione, è in codice giallo e lo sarà anche domani. Sei città oggi in codice rosso, domani saranno tredici. L'articolo Caldo: Bari in codice giallo, tredici città campione domani in rosso Ondate di calore, bollettino del ministero della Salute proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Caldo: Bari in codice giallo, tredici città campione domani in rosso Ondate di calore, bollettino del ministero della Salute

In questa notizia si parla di: codice - città - caldo - bari

Ondate di calore, città campione: Bari oggi in codice verde e domani giallo Ministero della Salute - Le ondate di calore stanno investendo l’Italia, e Bari si prepara a una lieve escalation: oggi in codice verde e domani in giallo, segnalando un aumento delle temperature percepite.

Ieri in Consiglio comunale è stata presentata una proposta per togliere il patrocinio gratuito del Comune di Bari al Pride. Una richiesta che va in direzione opposta ai valori che da oltre vent’anni questa città promuove con forza: il rispetto, l’inclusione, la libertà Vai su Facebook

Caldo: Bari in codice giallo, tredici città campione domani in rosso; Caldo in aumento: Bari oggi in codice verde, domani e giovedì giallo Ondate di calore, dopodomani sei città campione in codice rosso; Caldo in aumento: Bari oggi in codice verde, domani e giovedì giallo.