Caldo | Bari in codice giallo tredici città campione domani in rosso Ondate di calore bollettino del ministero della Salute

L’ondata di caldo continua a investire l’Italia, con Bari in codice giallo e tredici città in rosso domani. La Pianificazione del Ministero della Salute evidenzia un allarmante aumento delle ondate di calore, che richiedono attenzione e precauzioni. Tra le città coinvolte, molte si preparano ad affrontare temperature record. È fondamentale conoscere i rischi e adottare comportamenti adeguati: ecco cosa sapere per proteggersi durante questa emergenza climatica.

L'immagine è tratta dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Bari, tra le città campione, è in codice giallo e lo sarà anche domani. Sei città oggi in codice rosso, domani saranno tredici.

Ondate di calore, città campione: Bari oggi in codice verde e domani giallo Ministero della Salute - Le ondate di calore stanno investendo l’Italia, e Bari si prepara a una lieve escalation: oggi in codice verde e domani in giallo, segnalando un aumento delle temperature percepite.

