Caldo | Bari in codice giallo sabato diciotto città campione in rosso Ministero della Salute bollettino ondate di calore

Il caldo intenso di Bari ha portato il rischio di ondate di calore al livello giallo, mentre molte altre città si preparano all’allerta rossa. Sabato 18, infatti, alcune località saranno considerate “campioni in rosso” secondo il bollettino del Ministero della Salute. Per conoscere i dettagli e le precauzioni da adottare, consultate il bollettino ufficiale e restate aggiornati su come proteggervi durante questa ondata di calore. La sicurezza viene prima di tutto!

Al link di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore: https:www.salute.gov.itnewittemaondate-di-calorebollettini-sulle-ondate-di-calore-0?tema=Ondate+di+calore

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - L’estate fiorentina si presenta con una forza inattesa, portando ondate di calore record che stanno già infiammando la città.

Per prevenire gli effetti sulla salute, per venerdì 27 giugno 2025 il Ministero della Salute ha diramato l’allerta ondate di calore codice arancione - livello 2. Nel corso delle giornate le temperature percepite a Cagliari potranno infatti toccare i 36°C Vai su Facebook

Translate postPreviste temperature massime elevate in tutta la SardegnaBollettino di criticità regionale e del Ministero della Salute pubblica per la città di #Cagliari. Misure di autoprotezione in caso di ondate di calore. Vai su X

