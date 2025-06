Caldo atroce | ad Alfonsine alle 16 percepiti 45,2 gradi

Il caldo insopportabile a Ravenna e nelle città limitrofe continua a mettere a dura prova i cittadini, con temperature percepite che sfiorano i 45 gradi. Questa ondata di calore, accompagnata da un’afa soffocante, si prevede perdurare almeno un’altra settimana, secondo gli esperti. In un contesto già difficile, resta fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dal rischio di colpi di calore e disidratazione.

Ravenna, 26 giugno 2025 – Anche su tutta la provincia di Ravenna si continua a boccheggiare. Uno scenario che “se si esclude un lieve calo termico previsto per domani (venerdì 27 giugno) – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, si protrarrà per almeno una settimana. I modelli a medio lungo termine non vedono infatti un’attenuazione di questa ‘feroce’ ondata di calore, caratterizzata da un elevato tasso di umidità, che aumenta ulteriormente il disagio bioclimatico, in particolare tra gli anziani. CALDO IN CITTA' Oggi alle 16 la località con la massima più elevata risultava Faenza (Osservatorio Torricelli) con 37,5 gradi, seguita da San Pietro in Trento con 37,3° ed Alfonsine con 36,9°. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it