Caldo | ancora bollino giallo a Genova le previsioni meteo fino al weekend

Il caldo continua a farci sudare a Genova, con il bollino giallo che si protrae fino a venerdì 27 giugno 2025. Le temperature elevate richiedono attenzione e prudenza: proteggere se stessi e gli altri è fondamentale. Per affrontare al meglio questa ondata di calore, ricordiamo di evitare le ore più calde, idratarsi adeguatamente e seguire i consigli della protezione civile per mantenere la sicurezza e il benessere di tutti.

Ancora bollino giallo per il caldo a Genova, dopo mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, è stato emesso anche per la giornata di venerdì 27 giugno 2025. La protezione civile raccomanda di non uscire nelle ore più calde, di consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Caldo sempre più forte sull’Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

