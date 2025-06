Caldo africano bollino rosso a Bologna Torino e Firenze | quando tornerà il fresco?

L'estate italiana si fa sempre più intensa, con il caldo africano che infiamma Bologna, Torino e Firenze, decretando il bollino rosso. Le temperature torride e l'umidità elevata ci tengono in apnea, rendendo ogni giorno una sfida. Quando tornerà il fresco? Per scoprirlo, restate sintonizzati: le previsioni ci guideranno verso momenti di sollievo e speranza.

Secondo le previsioni, non sembra che la situazione sia destinata a cambiare nella prima settimana di luglio. Le temperature torride e l'umidità continueranno ad essere protagoniste di questo periodo, dimostrando che di anno in anno le estati italiane diventano sempre più difficili da vivere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo africano, bollino rosso a Bologna, Torino e Firenze: quando tornerà il fresco?

