Caldo a Roma arrivano giornate bollenti | la mappa dell' afa quartiere per quartiere

Caldo intenso a Roma: le temperature sono aumentate di circa due gradi e mezzo negli ultimi trent’anni, e le giornate bollenti si fanno sempre più frequenti. La mappa dell’afa quartiere per quartiere rivela un quadro preoccupante. Nei prossimi giorni, la capitale sarà interessata da un’ondata di calore eccezionale, mettendo a dura prova cittadini e sistemi di sostegno. È il momento di conoscere bene la situazione e prepararsi al meglio.

La temperatura in città è aumentata, mediamente, di due gradi e mezzo negli ultimi trent’anni. Il dato, emerso nel corso della conferenza stampa sulle strategie di adattamento climatico, non è l’unico destinato a creare sconforto. Nei prossimi giorni la Capitale viene interessata da un notevole. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Caldo a Roma, dopo Ferragosto arriva il maltempo: piogge e temporali nel weekend; Malamovida a Roma, arrivano le ronde di quartiere a pagamento; Fa troppo caldo e la rete è sovraccarica, casi di mancanza di elettricità segnalati in tutta Roma.

Roma Capitale contro il caldo con tende Sos, piscine, gite - Aumenta il caldo in città e come evidenziano i dati il 2024 è stato l'anno più caldo dal 1991 e per questo il Campidoglio mette in campo un Piano per "Ridurre l'impatto del caldo nei quartieri di Roma ... Secondo msn.com

cresce il caldo a roma nel 2024, il Campidoglio avvia un piano per limitare l’impatto estivo nei quartieri - Roma affronta il 2024 con temperature record dal 1991; il Campidoglio attua un piano di prevenzione, assistenza e ampliamento delle fontanelle pubbliche per proteggere anziani, bambini e cittadini. Segnala gaeta.it