Calderone | Beneficiari Adi superiamo la sospensione nel prossimo Cdm

Il Calderone dei beneficiari dell’ADI si muove verso una svolta: nel prossimo Consiglio dei Ministri si cerca di superare la sospensione e garantire continuità a chi ne ha diritto. A giugno, gli aventi diritto riceveranno l’ultimo pagamento del diciottesimo mese, mentre da luglio sarà possibile richiedere il rinnovo per altri dodici mesi. L’INPS informerà via SMS quando si avvicina la fine del beneficio, assicurando trasparenza e supporto.

Nel mese di giugno, i beneficiari che hanno ricevuto l'ADI dalla mensilità di gennaio 2024 percepiranno il diciottesimo e ultimo pagamento. Successivamente, dal mese di luglio, sarà possibile presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che avrà una durata massima di dodici mesi, come previsto dalla legge istitutiva della misura. L'INPS invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine delle diciotto mensilità, con indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo. Il testo riporta: "Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese".

