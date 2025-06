Calciomercato trattative e i rumors di oggi | asse rovente Milan-Como per Morata e Thiaw

mentre il difensore tedesco si prospetta come il nuovo colpo di mercato del club rossonero. Tra trattative in fermento e rumors infuocati, le strategie dei grandi nomi del calcio italiano si fanno sempre più intriganti, alimentando l’attesa per un’estate ricca di sorprese e colpi di scena. Il mercato si avvicina, e le stelle sono pronte a brillare: vediamo cosa ci riserva questa calda rivoluzione nel mondo del calciomercato.

Roma, 26 giiugno 2025 – Di pari passo con l’ondata di caldo che in queste settimane sta arroventando gran parte della penisola, si accende sempre più anche il mercato dei club di Serie A, che partirà ufficialmente il prossimo 1° luglio: un asse che pare sempre più caldo è quello tra Milan e Como. Potrebbero infatti prendere la strada che porta da Milanello alla provincia lariana sia Alvaro Morata che Malick Thiaw: l’attaccante spagnolo è infatti ormai ad un passo dall’approdo alla corte del connazionale Cesc Fabregas che lo ha convinto della bontà del progetto del club della famiglia Hartono. Resta ora da risolvere l’accordo di prestito tra Milan e Galatasaray prima di suggellare il nuovo matrimonio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: asse rovente Milan-Como per Morata e Thiaw

