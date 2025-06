Calciomercato Roma pronto il rinnovo di Svilar | intesa vicina la durata

Il calciomercato della Roma si infiamma con la possibile stretta di mano per il rinnovo di Mile Svilar, simbolo di una stagione promettente tra i pali giallorossi. L’intesa è vicina e prevede un contratto quinquennale, con un’opzione per altre tre stagioni, grazie al Decreto Abodi che apre nuove possibilità di estensione. Un’operazione strategica per consolidare il futuro della porta romanista e rafforzare le ambizioni di questa squadra.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con il possibile rinnovo di contratto di Mile Svilar. Tutti i dettagli in merito La Roma è pronta a blindare Mile Svilar con un rinnovo di cinque anni piĂą un’opzione per altre tre stagioni, sfruttando il Decreto Abodi che consente di estendere i contratti fino a otto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Svilar: intesa vicina, la durata

In questa notizia si parla di: roma - rinnovo - svilar - calciomercato

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Svilar-Roma, si pensa ad un rinnovo fino al 2032: il motivo; Svilar, rinnovo possibile fino al 2032: ecco perchè; Roma, Svilar interrompe le vacanze per trattare il rinnovo: cifre e dettagli.

IL MESSAGGERO | Svilar, rinnovo vicino con la Roma: tutti i dettagli e cosa c’entra il decreto Abodi - SVILAR ROMA RINNOVO – Il rinnovo di Mile Svilar con la Roma sembra ormai cosa fatta e si attende solo l’ufficialità. Si legge su msn.com

Firma Svilar, nuovo assist dopo l’ufficialità: ecco l’ultima svolta - Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro dell’estremo difensore della Roma non passano assolutamente inosservate: ecco cosa sta succedendo Mettere il lucchetto alla porta per evitare clamorosi (e ... Secondo asromalive.it