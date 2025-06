Calciomercato Roma Paredes è pronto a tornare a casa! Accordo con il Boca Juniors fino al 2028

Il calciomercato della Roma si infiamma con una notizia clamorosa: Leandro Paredes è pronto a tornare a vestire la maglia dei Boca Juniors, il club che lo ha fatto conoscere al grande calcio. Dopo aver conquistato il mondo con la nazionale argentina nel 2022, il centrocampista accetta di rilanciare la sua carriera in Argentina, firmando un accordo fino al 2028. Un ritorno che promette emozioni e sorprese in campo e fuori.

Leandro Paredes è pronto a tornare al Boca Juniors, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022 con l'Albiceleste, ha dato il via libera per attivare la clausola rescissoria.

Leandro Paredes è pronto a tornare al Boca Juniors. Il centrocampista ha detto sì all'offerta del club argentino, che ora dovrà versare 3,5 milioni alla Roma per attivare la clausola e chiudere l'operazione.

