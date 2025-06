Calciomercato Roma continua la caccia al sostituto di Ndicka | nuovo nome per Gasperini

Il calciomercato della Roma si infiamma nella sua fase più delicata, con la società giallorossa impegnata a rinforzare la difesa e a prepararsi alle sfide della prossima stagione. Dopo aver cercato un sostituto di Ndicka e aver preso in considerazione il nome di Gasperini, i rumors si concentrano su possibili novità e addii eccellenti, come quello di Angeliño. Tra strategie e trattative, il mercato romanista promette scintille, lasciando i tifosi in trepidante attesa di sviluppi sempre più intriganti.

Il settore su cui la Roma starebbe concentrando maggiormente le proprie attenzioni in questa prima parte dell’estate, sia in entrata che in uscita, è il reparto difensivo. La squadra giallorossa starebbe infatti valutando diversi nomi da acquistare per accontentare il nuovo tecnico Gasperini, mentre uno dei primi calciatori a lasciare la capitale potrebbe essere, di nuovo, Angeliño, con il giocatore spagnolo sempre più vicino alla cessione. Tra le prossime mosse di mercato dei giallorossi ci sarà anche l’acquisto di un difensore centrale: Ndicka, infatti, sarebbe stato scelto come uno dei giocatori da cedere per contribuire al risanamento del bilancio societario, nel rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, continua la caccia al sostituto di Ndicka: nuovo nome per Gasperini

