Calciomercato Napoli si lavora allo scambio Beukema-Zanoli con il Bologna | c’è l’apertura il nodo della trattativa

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una trattativa intrigante: lo scambio tra Beukema e Zanoli con il Bologna potrebbe rivoluzionare la difesa azzurra. Con il club partenopeo che accelera per rinforzare la retroguardia, l'apertura del nodo della trattativa rappresenta un punto di svolta cruciale. Restate sintonizzati, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire nuove prospettive per il futuro dei partenopei.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con il possibile scambio con il Bologna tra Beukema e Zanoli. I dettagli Il Napoli accelera sul fronte difensivo e punta con decisione su Sam Beukema. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha incontrato il collega del Bologna, Giovanni Sartori, per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, si lavora allo scambio Beukema-Zanoli con il Bologna: c’è l’apertura, il nodo della trattativa

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - calciomercato - scambio

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

? Paolo Esposito, tutto sul calciomercato del #Napoli. Sono giornate bollenti. "Krstovic piace a Conte, Leoni-Beukema per la difesa" Vai su Facebook

Napoli-Bologna, previsti incontri per Beukema e Ndoye; Calciomercato Napoli, incontro interlocutorio col Bologna per Ndoye-Beukema. Ecco com’è andata; Napoli pronto a chiudere uno scambio la prossima settimana.

Pedullà: "Beukema si è promesso al Napoli da marzo. Novità su Nunez e Ndoye" - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto un focus sulle trattative del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Si legge su msn.com

CorSport - Ndoye vuole solo Napoli, l’ha detto e ridetto ai suoi agenti! L’accordo è a un passo - Ieri è andato in scena un incontro interlocutorio con la dirigenza del Bologna per discutere di due nomi che piacciono molto al Napoli: Dan Ndoye e Sam Beukema. msn.com scrive