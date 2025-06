Calciomercato Napoli per il centrocampo spunta una vecchia conoscenza del calcio italiano

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un colpo a sorpresa: Frank Kessie, ex stella di Atalanta, Milan e Barcellona, potrebbe tornare in Serie A. Dopo due stagioni tra l’Arabia Saudita e le luci del calcio internazionale, il 28enne ivoriano si candida a rinforzare il centrocampo partenopeo. Un ritorno tanto atteso quanto intrigante, che potrebbe rivoluzionare le strategie di Spalletti e riportare entusiasmo tra i tifosi azzurri. Resta da scoprire se si concretizzerà questa operazione di mercato.

Dopo due stagioni nell'eldorado calcistico dell'Arabia Saudita, una vecchia conoscenza del calcio italiano potrebbe far ritorno in Serie A. Si tratta di Frank Kessie, ex centrocampista di Atalanta, Cesena e Milan, oltre che del Barcellona. Il 28enne nazionale della Costa d'Avorio - secondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vecchia - conoscenza - calcio - italiano

Gigi D’Alessio lascia la Rai per Mediaset: l’indiscrezione sullo show con una vecchia conoscenza - Gigi D'Alessio è pronto a cambiare sede e lasciare la Rai per approdare a Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, il noto cantante condurrà un nuovo show su Canale Cinque in collaborazione con una vecchia conoscenza del panorama televisivo, promettendo sorprese e un grande ritorno sul piccolo schermo.

La dirigenza lavora per garantire a Igor Tudor i rinforzi necessari in vista della prossima stagione, in particolar modo in difesa e sulle corsie laterali! Occhi su un classe '98 ed una vecchia conoscenza del calcio europeo Vai su Facebook

La dirigenza della #Juventus lavora per garantire a Igor #Tudor i rinforzi necessari in vista della prossima stagione, in particolar modo in difesa e sulle corsie laterali! Occhi su un classe '98 ed una vecchia conoscenza del calcio europeo Vai su X

Roma, che colpo in difesa per l’estate: è una vecchia conoscenza; La teoria del complotto di Seedorf sul Pallone d’Oro 2024: tira in ballo qualcuno in diretta TV; Calcio Maniago Vajont. Svelato il nome del nuovo Direttore Sportivo, si tratta di una vecchia conoscenza.

Dinamo Zagabria campione di Croazia con 3 vecchie conoscenze del calcio italiano - 0 l`Osijek e si conferma campione di Croazia per la settima volta consecutiva, la venticinquesima nella propria. calciomercato.com scrive

Walter Lopez torna a Benevento: ex Ternana pronto a una nuova avventura dirigenziale - Il Benevento Calcio si prepara a riabbracciare una vecchia conoscenza del calcio italiano: Walter Lopez, ex terzino sinistro con un passato importante anche con la Ternana Calcio ... Scrive ternananews.it