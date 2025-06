Calciomercato Napoli occhi su un gioiello 2007 | dove gioca

Il calciomercato del Napoli si infiamma, con i tifosi che sognano grandi colpi e sorprese. Tra gli obiettivi più ambiziosi, spicca un giovane talento del 2007, già protagonista nel suo club. Gli azzurri sono pronti a fare follie pur di assicurarsi questa promettente stella, fondamentale per rinforzare la rosa e affrontare con maggiore competitività le sfide di Champions e Supercoppa Italiana. La strategia del Napoli punta a consolidarsi come una delle formazioni più temute d’Europa.

Il Napoli è pronto a fare follie in questa sessione di mercato, con gli occhi ora puntati su un gioiello classe 2007: ecco dove gioca Il Napoli è alle prese con il calciomercato in entrata, con gli azzurri vogliosi di regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva per via delle numerose partite che spetteranno ai campioni d'Italia. Gli azzurri infatti dovranno sfidarsi con anche la Champions League e Supercoppa Italiana e, dunque, c'è bisogno di ampliare la rosa. Sul taccuino ci sono diversi nomi interessanti, alcuni vicini e altri per cui si sta trattando anche con i rispettivi club. Però, l'attenzione del Napoli è anche rivolta al futuro: non solo calciatori esperti, ma anche giovani da affiancare per diventare grandi.