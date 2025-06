Calciomercato Napoli occhi su un classe 2007 | si accende il duello in Serie A

Il Napoli dimostra di avere una visione a lungo termine, investendo non solo sui grandi nomi ma anche sui talenti emergenti. Tra i profili più discussi c’è un classe 2007 che ha acceso il duello tra le big di Serie A, evidenziando come il club azzurro voglia costruire una squadra solida e competitiva anche nel futuro. Con due acquisti già ufficializzati e altri ancora possibili, il mercato partenopeo si rivela sempre più dinamico e ambizioso.

Il Napoli ha puntato un classe 2007: si accende il duello con gli altri club di Serie A, quanta concorrenza. Il Napoli mantiene gli occhi aperti su ogni possibilità che può offrire il mercato. Due acquisti sono già arrivati ( De Bruyne e Marianucci ) e, come suggeriscono i rumors di mercato, potrebbe arrivare a breve anche quello di Noa Lang. Il club azzurro non si muove però solo per i cosiddetti "big", ma anche per una serie di giovani che potrebbero essere utilissimi per fornire ulteriore rinforzo in prospettiva. Anche il Napoli punta il classe 2007 Jallow. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà riporta così una nuova pista per il mercato del Napoli: si tratta del gambiano Suleyman Jallow.