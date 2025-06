Calciomercato Napoli Ndoye erede di Kvaratskhelia? In cosa è superiore | VIDEO

Il Napoli si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo con un colpo di scena: Dan Ndoye del Bologna, talento svizzero, potrebbe diventare l’erede di Kvaratskhelia. Con la sua rapidità, abilità nel dribbling e capacità di segnare, il giovane esterno sinistro promette di portare nuova linfa alla squadra partenopea. Dopo l’acquisto di De Bruyne, il club azzurro punta a rafforzarsi ulteriormente, e Ndoye potrebbe essere l’elemento decisivo per il futuro...

Dan Ndoye, svizzero del Bologna, è un obiettivo di calciomercato del Napoli nel ruolo di esterno sinistro offensivo. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Kevin De Bruyne, il Napoli spera di chiudere un altro colpo di calciomercato nel reparto avanzato. Dan Ndoye è il sostituto perfetto di Khvicha Kvaratskhelia e potrebbe colmare quel vuoto lasciato dal georgiano ormai sei mesi fa. Dribbling, velocità e gol decisivi: questo e molto altro nel repertorio dello svizzero, al servizio di Antonio Conte.

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - ndoye - kvaratskhelia

