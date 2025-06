Calciomercato Napoli in difesa obiettivo Beukema del Bologna | il punto sulla trattativa

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’obiettivo di rinforzare la difesa: il nome caldo è Sam Beukema del Bologna, considerato l’obiettivo numero uno dai dirigenti azzurri. Con l’attenzione rivolta a consolidare il reparto arretrato sotto la guida di Antonio Conte, le trattative sono in fermento. Riusciranno i partenopei a strapparlo ai felserei? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulla sfida di mercato.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, il club azzurro continua a lavorare su Sam Beukema del Bologna: il difensore è l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato di Conte. Calciomercato Napoli Sam Beukema del Bologna è l’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare il reparto arretrato della formazione di Antonio Conte. Secondo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calciomercato Napoli, in difesa obiettivo Beukema del Bologna: il punto sulla trattativa

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - obiettivo - beukema

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Arrivano sempre più conferma sull'affondo del @sscnapoli per Sam #Beukema Il difensore del #Bologna è l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto difensivo @AlfredoPedulla #SscNapoli #Beukema #Difesa #Calciomercato #Pedullà Vai su X

Gazzetta - #Ndoye-#Beukema, previsto un nuovo contatto tra #Manna e #Sartori https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Gazzetta---Ndoye-Beukema--previsto-un-nuovo-contatto-tra-Manna-e-Sartori-140779.aspx #Calciomercato #Napoli Vai su Facebook

Beukema-Napoli, CorSport conferma: è il primo obiettivo! Nuova richiesta del Bologna, previsti altri contatti; Calciomercato Napoli, Beukema e Ndoye obiettivi: il Bologna chiede 35 milioni per l'esterno; Calciomercato Napoli: Beukema primo obiettivo per la difesa. Trattative parallele col Bologna.

Il Napoli punta forte su Beukema, offerto un giocatore al Bologna - Il Napoli continua a lavorare sul mercato, nel mirino del club azzurro ci sono Sam Beukema e Dan Ndoye del Bologna, ma entrambe le trattative non sembrano essere facili. Segnala msn.com

Calciomercato Napoli, non solo Beukema: viene dalla Serie A - Il calciomercato vede il Napoli concentrarsi sul fronte entrate, con l’obiettivo per la difesa che non si ferma solo a Beukema in Serie Il Napoli è sempre più scatenato in vista della sessione di calc ... Riporta informazione.it