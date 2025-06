Calciomercato Napoli Conte chiama il giocatore | l’Atalanta fissa il prezzo

Il calciomercato del Napoli si infiamma: Conte è in pressing sul giocatore dell’Atalanta, con il club bergamasco che fissa il prezzo. I partenopei puntano a rinforzare la rosa con talenti di livello per affrontare al meglio la prossima stagione e mantenere il ruolo di protagonisti nel calcio italiano. La sfida tra ambizioni e strategie è ormai alle porte: Antonio Conte e il Napoli sono determinati a scrivere un nuovo capitolo di successi.

