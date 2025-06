Calciomercato Napoli 2025 2026 | tabellone acquisti cessioni e trattative

Il calciomercato del Napoli per la stagione 2025/2026 si prospetta ricco di emozioni e sorprese, con movimenti ufficiali che rafforzano il club azzurro. Dai nuovi acquisti alle cessioni clamorose, ogni mossa è studiata per competere ai vertici. Ecco il tabellone completo delle trattative, aggiornato in tempo reale: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante sessione di mercato.

Tutti i movimenti ufficiali del Napoli nel calciomercato 20252026 e le trattative del club azzurro: Acquisti: De Bruyne (Manchester City, c), Marianucci (Empoli, d), Osimhen (Galatasaray, a), Lindstrom (Everton, a), Cajuste (Ipswich, c), Cheddira (Espanyol, a), Ambrosino (Frosinone, a). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

