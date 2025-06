Calciomercato Milan Theo Hernandez in Arabia nei prossimi giorni

Il calciomercato del Milan si infiamma: secondo l’insider Fabrizio Romano, Theo Hernandez potrebbe presto trasferirsi in Arabia nei prossimi giorni. La notizia scuote i tifosi rossoneri e apre nuovi scenari per il futuro della squadra. La possibile cessione del dinamico terzino francese rappresenta un punto di svolta, ma quali saranno le conseguenze? Restate sintonizzati: tutto ciò che sappiamo sul futuro di Theo Hernandez in questa fase decisiva.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, Tare: “Blitz a Lugano per Allegri, Modric vuole vincere con noi. Theo? Voleva una nuova esperienza”; Theo Hernandez ha aperto all'Al Hilal: il francese valuta questa opzione; Milan, Theo Hernandez dice sì all'Arabia Saudita: parte la caccia al sostituto.

Calciomercato Milan, chi arriverà al posto di Theo Hernandez? Tare: «Abbiamo un identikit preciso e…» - Le ultimissime sui rossoneri Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede ... Riporta milannews24.com

Milan, clausola da 15 milioni: ecco l’erede di Theo Hernandez - Hilal di Inzaghi nome a sorpresa per l'eredità del francese: il Milan può pagare clausola da 15 milioni ... Si legge su calciomercato.it