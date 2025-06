Calciomercato Milan Theo a un passo dall’Al-Hilal A patto però che …

Il calciomercato estivo infiamma le cronache del Milan: Theo Hernández si avvicina a un trasferimento storico all'Al-Hilal, chiudendo un capitolo di sei stagioni intense con i rossoneri. La sua partenza segna un cambiamento significativo nella rosa e apre nuove sfide per il club milanese. Resta da scoprire come reagirà il mercato e quali colpi seguiranno questa importante operazione.

Theo Hernández è in procinto di trasferirsi dal Milan all'Al-Hilal in questo calciomercato estivo: lascia i rossoneri dopo sei stagioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Theo a un passo dall’Al-Hilal. A patto però che …

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Theo Hernandez Milan, il Diavolo chiaro con l'Al Hilal - Theo Hernandez Milan, i rossoneri chiari con l’Al Hilal: l’offerta per il cartellino non dovrà essere rivista al ribasso Il calciomercato è in fermento e uno dei nomi che continua ad animare le discus ... milannews24.com scrive

Milan, clausola da 15 milioni: ecco l’erede di Theo Hernandez - Hilal di Inzaghi nome a sorpresa per l'eredità del francese: il Milan può pagare clausola da 15 milioni ... Lo riporta calciomercato.it