Calciomercato Milan Schira | Ricci alle battute finali | cosa ottiene il Toro

Il calciomercato del Milan si infiamma: Ricci, talento del Torino, è ormai ai dettagli per il trasferimento, promettendo di rafforzare il centrocampo rossonero. Con le trattative in fase avanzata, cosa ottiene il Torino in questa operazione? Scopriamo i numeri e le strategie dietro questa mossa che potrebbe cambiare gli equilibri di Serie A.

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è sul punto di trasferirsi al Milan in questo calciomercato estivo. Cifre e dettagli.

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - ricci - schira

Samuele #Ricci has agreed personal terms with #ACMilan for a contract until 2030 (€2,5M/year) since last January as revealed. Talks in progress with #Torino to try reach a deal for €25M. #transfers Vai su X

Pagina 1 | Ricci al Milan, che rinforzo per Allegri: al Toro 25 milioni e bonus, contratto di 4 anni! - Tra oggi e domani attesa la fumata bianca: le basi dell'affare erano state messe a gennaio quando i rossoneri avevano pensato di anticipare l’operazione le società stanno parlando anche di Colombo ... Riporta tuttosport.com

