Il calciomercato del Milan si infiamma con il futuro di Mattia Liberali, giovane talento in scadenza tra un anno. Secondo le ultime indiscrezioni di Schira, il difensore potrebbe essere ceduto giĂ questa estate, aprendo una corsa tra altri tre club desiderosi di assicurarsi le sue prestazioni e investire sul suo potenziale. La finestra estiva promette colpi di scena e opportunitĂ per il club rossonero e i suoi inseguitori.

Mattia Liberali, talento del Milan in scadenza di contratto tra un anno, potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira: “Altri tre club nella corsa a Liberali”

