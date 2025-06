Calciomercato Milan Ricci per 25 milioni ma non solo | la rivelazione di Schira

Il calciomercato estivo si infiamma con il grande colpo del Milan: secondo Schira, la trattativa per Ricci, talento del Torino, sta per chiudersi. Con un'offerta di circa 25 milioni di euro, i rossoneri puntano a blindare il centrocampo e a rinforzare la rosa. Ma non è tutto: molte altre operazioni sono in agenda, promettendo un'estate ricca di emozioni e sorprese. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità !

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è sul punto di trasferirsi al Milan in questo calciomercato estivo. Cifre e dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Ricci per 25 milioni ma non solo: la rivelazione di Schira

Ricci al Milan, che rinforzo per Allegri: al Toro 25 milioni e bonus, contratto di 4 anni!; Marchetti: Milan-Ricci: si può fare. Valutazione da 25 milioni; Milan, Ricci non esclude Xhaka: i piani di Tare.

