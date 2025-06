Calciomercato Milan per Pedullà Ricci è in chiusura Ma a centrocampo ne arriva un altro

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo aver quasi definito l'acquisto di Ricci e Pedullà, i rossoneri puntano a rafforzare ulteriormente il centrocampo con un nuovo colpo. La città attende con trepidazione le ultime mosse, mentre la società cerca di chiudere con Granit Xhaka e Ardon Jashari, promettendo una sessione di mercato ricca di sorprese e strategie vincenti.

Il Milan, per rinforzare il centrocampo in questo calciomercato, sta per chiudere Samuele Ricci. Vuole anche Granit Xhaka e Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Pedullà Ricci è in chiusura. Ma a centrocampo ne arriva un altro

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - ricci - centrocampo

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il centrocampo del Milan inizia a prendere forma con Modric e Ricci nuovi acquisti dei rossoneri ? Fumata bianca in arrivo per il centrocampista italiano, ci punterete il prossimo anno? #ricci #calciomercato #milan #consiglifantacalcio Puntere su Ricci la Vai su Facebook

Translate post? SCATTO PER RICCI Igli #Tare ha fretta di ridisegnare il centrocampo del suo #Milan con altri due colpi! Lo scatto per #Ricci può portare alla fumata bianca, ma alle cifre "da Milan". In questo senso, come appreso da http://Calciomercato.it Vai su X

Milan, chi prendi a centrocampo? Offerte a buon punto per Ricci e Jashari; Calciomercato Milan, Ricci molto vicino: costo e dettagli dell’affare; Milan, Ricci non esclude Xhaka: i piani di Tare.

Milan, Ricci non esclude Xhaka: i piani di Tare - Una volta data l`accelerata per Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino con il quale c`è una bozza di accordo per un quadriennale, da firmare dopo aver. Secondo msn.com

Calciomercato Milan, Allegri blinda i pilastri rossoneri! - Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri blinda i pilastri rossoneri: da Leao e Maignan, i big resteranno a Milanello Il Quotidiano Sportivo apre l’edizione odierna con notizie entusiasmanti per i ti ... Segnala milannews24.com