Calciomercato Milan Pedullà | Ricci ai dettagli Su Xhaka e Jashari …

Il calciomercato del Milan si infiamma con grandi ambizioni: il club sta per chiudere l'acquisto di Samuele Ricci e punta anche a portare a termine le trattative per Granit Xhaka e Ardon Jashari, rinforzando così il centrocampo con talento e esperienza. Una strategia ambiziosa che potrebbe rivoluzionare la squadra e rilanciare le speranze rossonere nella prossima stagione.

Il Milan, per rinforzare il centrocampo in questo calciomercato, sta per chiudere Samuele Ricci. Vuole anche Granit Xhaka e Ardon Jashari.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, Ricci non esclude Xhaka: i piani di Tare - Una volta data l`accelerata per Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino con il quale c`è una bozza di accordo per un quadriennale, da firmare dopo aver. Da msn.com

Ricci al Milan, che rinforzo per Allegri: al Toro 25 milioni e bonus, contratto di 4 anni! - Tra oggi e domani attesa la fumata bianca: le basi dell'affare erano state messe a gennaio quando i rossoneri avevano pensato di anticipare l’operazione le società stanno parlando anche di Colombo ... Scrive tuttosport.com