Calciomercato Milan offerta per Jashari | cosa manca per chiudere

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo un’offerta convincente per Ardon Jashari, il Bruges chiede di più. I rossoneri sono determinati a portare in squadra il talento del centrocampo, ma cosa manca ancora per chiudere l’affare? La risposta potrebbe risiedere nelle trattative tra le parti, tra desiderio e realismo, per regalare al Diavolo un rinforzo di qualità. È tempo di sbloccare la situazione e concludere l’accordo.

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, concreto obiettivo di calciomercato del Milan. Bella proposta rossonera, i belgi vogliono di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, offerta per Jashari: cosa manca per chiudere

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

