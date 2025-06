Calciomercato Milan Morata-Como | si sta risolvendo tutto Il Galatasaray …

Il calciomercato infiamma le settimane finali, e il Milan sta vivendo una svolta emozionante con Morata. Dopo il prestito al Galatasaray, si sta delineando la possibile soluzione che potrebbe portare l’attaccante spagnolo al Como. È un affare che potrebbe movimentare le strategie di mercato e cambiare le sorti della prossima stagione. Restate sintonizzati, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza!

Si starebbe risolvendo la situazione relativa al trasferimento di Alvaro Morata, attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, al Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Morata-Como: si sta risolvendo tutto. Il Galatasaray …

Calciomercato Milan, Morata torna o no? Ecco svelata la sua scelta per il futuro - Alvaro Morata, attaccante del Milan, è al centro di voci insistenti sul suo futuro. Mentre i tifosi sperano nel suo ritorno, nuove indiscrezioni rivelano che l’ex juventino ha preso una decisione definitiva.

#Morata-#Como: si discute un triennale con opzione. Il nodo è risolvere il prestito con il #Galatasaray (costo 6M€, opzione acquisto a 9M€ fino al 10/06/2026). Il #Milan chiede 18-20M€ (bonus inclusi) o prestito con obbligo di riscatto. Lo spagnol

Alvaro Morata avrebbe dato il via libera per unirsi al Como! L'attaccante spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray dall'AC Milan, avrebbe raggiunto un accordo verbale per il trasferimento ed è ora in attesa dei dettagli finali del contratto. Il Como ha g

