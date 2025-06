Calciomercato Milan attaccante cercasi | spunta anche Arokodare

Il calciomercato del Milan si infiamma: i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa rafforzare il reparto offensivo, e spunta il nome di Tolu Arokodare, il promettente bomber nigeriano del Genk. Con le sue qualità e il suo potenziale ancora tutto da scoprire, potrebbe essere la scommessa giusta per completare il mosaico vincente di Pioli. La sfida ora è convincere il club belga e portarlo in rossonero, un colpo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.

Tolu Arokodare, bomber nigeriano del Genk, accostato al Milan - che cerca un nuovo centravanti - per questa sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, attaccante cercasi: spunta anche Arokodare

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - arokodare - attaccante

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, nel casting entra Arokodare: un “armadio” per Allegri; Milan, spunta un nome nuovo per l’attacco!; Calciomercato Milan: nome nuovo per l'attacco.

Milan: arriva l’attaccante possente chiesto da Allegri, 20MLN - Il Milan mette nel mirino un nuovo bomber possente da consegnare ad Allegri: le ultime notizie a riguardo, affare da 20 milioni ... Da calciomercato.it

Milan, nel casting entra Arokodare: un “armadio” per Allegri - Caccia al nove del club rossonero: l'attaccante classe 2000 gioca nel Genk, club in cui Tare ai tempi della Lazio aveva scovato Milinkovic- tuttosport.com scrive